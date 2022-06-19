Компания Sony планирует выпустить первые электромобили в 2025 году — Finance.ua
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Компания Sony планирует выпустить первые электромобили в 2025 году

Сегодня 05:46Технологии&Авто
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Японская электронная корпорация Sony создает «независимое» совместное предприятие с автопроизводителем Honda, сообщает Авто24.
Продажи электромобилей намечены на 2025 год, когда Sony и Honda также начнут предоставлять услуги мобильности. Других подробностей пока мало, но пресс-релиз смутно раскрывает, как будут распределены обязанности между двумя компаниями.
Sony Honda Mobility Inc будет использовать «передовые технологии Honda по охране окружающей среды и безопасности, возможности развития мобильности, технологии производства кузова автомобиля и опыта управления послепродажным обслуживанием».
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В то же время Sony предоставит свой «опыт в разработке и применении технологий обработки изображений, зондирования, телекоммуникаций, сетей и развлечений, чтобы реализовать новое поколение мобильности и мобильных услуг, которые будут тесно согласованы с пользователями и окружающей средой и продолжать развиваться и дальше».
Компания преследуют цель создать «электрические транспортные средства с высокой добавленной стоимостью (EVs)», но пока рано говорить, имеют ли седан Sony Vision-S 01 и кроссовер Vision-S 02 какое-либо отношение к новой волне электромобилей. Стоит упомянуть, что Honda, модно опаздывающая на вечеринку EV, уже имеет соглашение с General Motors по использованию своей платформы Ultium.
Долгосрочные цели Honda включают в себя увеличение продаж электромобилей с аккумулятором и топливными элементами до 40 процентов от общего объема мировых ежегодных поставок к концу десятилетия. Ожидается, что этот процент вырастет до 80 к 2035 году, прежде чем полностью прекратить выпуск двигателей внутреннего сгорания в 2040 году.
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По материалам: Твоя машина
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