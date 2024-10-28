Компания Realme, похоже, работает над складным телефоном — Finance.ua

Компания Realme, похоже, работает над складным телефоном Сегодня 03:16 — Фондовый рынок

На сайте Китайской национальной администрации интеллектуальной собственности появился патент на дизайн сложного телефона Realme . Это удивительно, поскольку в начале этого года компания объявила о паузе в разработке сложных телефонов.

Патент на складной телефон Realme

Изображения из патента показывают, что Realme собирается создать складной телефон в формате книги. В описании патента упоминается механизм магнитного шарнира, позволяющий легко складывать и раскладывать устройство. В патентных документах описывается решение для рассеивания тепла в сложном телефоне, которое передает тепло с одной стороны на другую в зависимости от разности температур между двумя половинками.

Кроме того, обе половины выглядят широкими, как настоящая книга. Таким образом, этот дизайн отличается от предыдущего патента компании. Тот был уже и напоминал телефон Galaxy Z Fold.

Лишь время покажет, на каком дизайне в конце концов остановится Realme. Он также может вдохновить своих сестринских концернов, таких как OnePlus, Vivo и OPPO. Это подводит нас к вопросу:

Почему до сих пор нет складного телефона Realme

Экс-руководитель Realme India Мадхав Шет дразнил, что бренд намерен работать над складным телефоном Realme.

Но потом что-то изменилось. Выступая на конференции в Таиланде, руководитель отдела маркетинга Realme Фрэнсис Вонг сказал: «Мы провели обширное тестирование и разработку складной технологии». Но, по его словам, компания озабочена тем, чтобы складной механизм выдерживал ежедневное использование и износ. Известно, что обычные телефоны со временем изнашиваются.

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