Компания-разработчик вернет пользователям самой популярной криптоигры $620 миллионов, украденных ранее хакерами — Finance.ua

Компания-разработчик вернет пользователям самой популярной криптоигры $620 миллионов, украденных ранее хакерами Сегодня 23:43 — Криминал

Компания-разработчик вернет пользователям самой популярной криптоигры $620 миллионов, украденных ранее хакерами

Компания Sky Mavis Inc., разработчик самой популярной криптовалютной игры Axie Infinity (AXS), объявила, что вернет всем пользователям средства, потерянные после хакерской атаки на сайдчейн Ronin

Разработчики заявили, что 28 июня работу Ronin возобновят — тогда же пользователи и получат свои деньги обратно.

Что известно об атаке?

Хакерская атака на сайдчейн Ronin была совершена еще в марте. Тогда злоумышленники использовали эксплойт, в результате чего пострадали узлы валидаторов Sky Mavis.

Компания понесла убытки в размере 173 600 ETH и $25,5 миллионов — 1/3 украденных активов принадлежала компании, а вот более 100 000 EТН были игровыми. Впрочем, сразу после атаки пользователям пообещали вернуть деньги в полном объеме.

Axie Infinity — одна из самых больших игр жанра Play2Earn, которые позволяют участникам накапливать крипто-токены в процессе игры, которыми потом можно торговать.

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noworries По материалам:

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