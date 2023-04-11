Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота — Finance.ua

Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота 11.04.2023, 00:23 — Технологии&Авто

Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота

Американская компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, объявила об усилении мер безопасности интерактивного продукта на основе искусственного интеллекта для защиты конфиденциальности пользователей и детей.

Об этом сообщает NHK

Как отмечается, OpenAI объявила об обновленных мерах безопасности в своем официальном блоге.

В частности, компания отметила, что некоторые данные для обучения содержат персональную информацию, но работает над удалением информации о частных лицах.

OpenAI также сообщила, что предотвращает программирование технологии для генерирования ненавистнического контента и пропагандирующего насилие и жестокость.

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По данным компании, по сравнению с предыдущим вариантом новейшая модель GPT-4 на 82% будет менее вероятно отвечать на запросы относительно запрещенного контента.

Чат-бот ChatGPT приобретает популярность во всем мире, поскольку эта система может генерировать тексты, похожие на творение человека. В то же время растет обеспокоенность по защите конфиденциальности пользователей.

Как сообщалось, власти Италии временно запретили использование чат-бота ChatGPT.

В то же время Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении возможного ненадлежащего использования личных данных чат-ботом ChatGPT.

Укрінформ По материалам:

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