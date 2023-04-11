Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота — Finance.ua
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Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота

Технологии&Авто
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Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота
Компания-разработчик ChatGPT заявила о повышении уровня безопасности чат-бота
Американская компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, объявила об усилении мер безопасности интерактивного продукта на основе искусственного интеллекта для защиты конфиденциальности пользователей и детей.
Об этом сообщает NHK.
Как отмечается, OpenAI объявила об обновленных мерах безопасности в своем официальном блоге.
В частности, компания отметила, что некоторые данные для обучения содержат персональную информацию, но работает над удалением информации о частных лицах.
OpenAI также сообщила, что предотвращает программирование технологии для генерирования ненавистнического контента и пропагандирующего насилие и жестокость.

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По данным компании, по сравнению с предыдущим вариантом новейшая модель GPT-4 на 82% будет менее вероятно отвечать на запросы относительно запрещенного контента.
Чат-бот ChatGPT приобретает популярность во всем мире, поскольку эта система может генерировать тексты, похожие на творение человека. В то же время растет обеспокоенность по защите конфиденциальности пользователей.
Как сообщалось, власти Италии временно запретили использование чат-бота ChatGPT.
В то же время Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении возможного ненадлежащего использования личных данных чат-ботом ChatGPT.

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По материалам:
Укрінформ
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