Компания, производящая танки Leopard, открыла совместное предприятие в Украине — Finance.ua

Компания, производящая танки Leopard, открыла совместное предприятие в Украине Сегодня 06:35

Компания, производящая танки Leopard, открыла совместное предприятие в Украине

Немецкая компания KNDS Deutschland (Krauss-Maffei-Wegmann, KMW) официально открыла совместное предприятие с одной из оборонных компаний Украины.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Совместное предприятие будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной компанией Силам обороны Украины.

Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году. Украинские специалисты, которые будут работать на предприятии, прошли обучение в Германии, а на объектах уже установлены первые системы.

«Это очень важно для нашей обороноспособности — ведь теперь техника будет ремонтироваться быстрее. А значит, скорее будет возвращена на фронт для выполнения боевых задач. Также работа совместного предприятия существенно поддержит нашу экономику инвестициями и рабочими местами», — заявил Сметанин.

Как пишет Милитарный, компания KNDS Deutschland является производителем большого количества бронетехники на вооружении Сил обороны Украины, в частности танков Leopard 1 и Leopard 2, самоходных зенитных установок Gepard и самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

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