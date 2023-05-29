Компания основателя Google создала крупнейший за 100 лет дирижабль — Finance.ua

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Компания основателя Google создала крупнейший за 100 лет дирижабль

Технологии&Авто
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Компания основателя Google создала крупнейший за 100 лет дирижабль
Компания основателя Google создала крупнейший за 100 лет дирижабль
Американский стартап LTA, в который инвестировал соучредитель Google Сергей Брин, представил первый дирижабль своей разработки.
Летательный аппарат длиной 120 метров предназначен для грузовых и пассажирских перевозок. Журналисты Bloomberg отметили, что это первый дирижабль такого масштаба, построенный с 1930-х годов.
Летательный аппарат оснащен электропропеллерами, гондолами для пилотов и пассажиров. Дирижабль может пройти около 3700 км за один полет.
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LTA планирует построить еще один дирижабль длиной 185 метров и грузоподъемностью до 200 тонн — в несколько раз больше, чем у авиалайнера Boeing 747, отметили разработчики стартапа.
LTA работала в режиме секретности с момента основания в 2016 году по указанию Сергея Брина — соучредителя Google и одного из инвесторов проекта. Сумма инвестиций Брина в разработку дирижабля не раскрывается, но сотрудники LTA оценивают ее в $250 млн.

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По материалам:
noworries
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