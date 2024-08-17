Компания Nissan представила уютный и компактный дом на колесах (фото) — Finance.ua
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Компания Nissan представила уютный и компактный дом на колесах (фото)

Технологии&Авто
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Компания Nissan представила уютный и компактный дом на колесах (фото)
Компания Nissan представила уютный и компактный дом на колесах (фото), Фото: Nissan
Nissan представила новый компактный и очень уютный дом на колесах Caravan MyRoom. В этом кемпере все максимально просто, но при этом удобно и эффективно.
Об этом пишет New Atlas.
Этот дом на колесах впервые показали как концепт на Токийском автосалоне 2022 года, и немногие могли поверить, что он попадет в серийное производство, но, к счастью, это произошло.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Деревянные панели определяют весь интерьер, покрывая стены, пол и центральную обшивку потолка. Здесь есть два дополнительных сиденья, которые повернуты спинкой к основным водительским и пассажирским сиденьям, и раскладываются в небольшую кровать.
При этом основной кроватью является Murphy, расположенная в задней части кемпера. Она украшена такими же деревянными панелями, как и остальной салон, но днем ​​полностью раскладывается, оставляя как напоминание о себе только пуфы.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Компания Nissan устанавливает раздвижной стол в щели боковых стенок, простирающихся по всей длине кабины, что позволяет использовать подвижную поверхность вместе со скамьей переднего дивана или кроватью как полноценный обеденный стол, рабочий стол или боковой столик. Столешница также снимается и убирается, когда она не нужна.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Как следует из названия модели, Nissan черпал большее вдохновение в дизайне гостиничных номеров, чем в оснащении кемперов, подчеркивая пространство, минимализм и комфорт. Поэтому, чтобы сохранить пространство, здесь нет кухни, раковины и душа.
Nissan добавляет электростанцию ​​"Portable Battery from Leaf", которую он разработал в сотрудничестве с JVC Kenwood и 4R Energy в прошлом году.
Компания Nissan представила уютный и компактный дом на колесах (фото)
Универсальная аккумуляторная электростанция полагается на переработанные аккумуляторные батареи Nissan Leaf, чтобы обеспечить питание 100 В переменного тока для подключения приборов и электроники. Она аккуратно интегрирована в фургон позади деревянных панелей.
MyRoom появится в японской дилерской сети Nissan в этом месяце как 2WD, так и 4WD в нескольких комплектациях. Цена стартует от ¥5 516 500 (примерно 37 475 долларов США).
По материалам:
Мета
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