Компания Mobvoi представила самые прочные смартчасы бренда (фото) — Finance.ua

Компания Mobvoi представила самые прочные смартчасы бренда (фото) Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

Компания Mobvoi представила самые прочные смартчасы бренда (фото)

Компания Mobvoi расширяет свой ассортимент смартчасов, выпустив новую модель — TicWatch Atlas.

По словам производителя, TicWatch Atlas являются «самыми прочными смартчасами» бренда. Устройство имеет чип Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, аккумулятор емкостью 628 мАч, а также 1.43-дюймовый двойной дисплей.

Основной слой имеет AMOLED-матрицу, а дополнительный — IPS. Экран поддерживает функцию Always On и покрыт сапфировым стеклом.

TicWatch Atlas имеет водонепроницаемость 5 ATM и сертификацию MIL-STD-810H. Рамка часов сделана из алюминия 7000-й серии и нейлона со стекловолокном.

Гаджет получил много разных датчиков для наблюдения за спортом и показателями здоровья. Что касается автономности, то ее хватит до 45 дней с режимом Essential Mode или до 90 часов в режиме Smart Mode.

TicWatch Atlas поддерживают быструю зарядку — 30 минут обеспечат до 2 дней работы устройства. Новинка поставляется с операционной системой Wear OS 4.

TicWatch Atlas уже можно приобрести. Смартчасы стоят $349. Есть два цвета: Black и Silver.

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