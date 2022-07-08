Компания Маска начала прием криптовалюты Dogecoin — Finance.ua

Компания Маска начала прием криптовалюты Dogecoin Сегодня 18:06 — Финтех и Карты

Компания Маска начала прием криптовалюты Dogecoin

Материнская компания SpaceX, занимающаяся строительством инфраструктуры и тоннелей, The Boring Company объявила о начале приема оплаты в криптовалюте — отныне водители смогут платить за поездки в тоннелях Лос-Анджелеса в Dogecoin.

Как сообщили представители The Boring Company, сейчас жители города имеют возможность пользоваться подземной транспортной системой бесплатно, впрочем, в будущем одна поездка будет стоить $1.5, а суточный абонемент — $2.5. Оплату можно будет произвести в фиатной валюте или Dogecoin.

Это не единственная инициатива Илона Маска, связанная с DOGE. Недавно СЕО Tesla заявил, что отправит криптовалюту Dogecoin на Луну. «Миссия DOGE-1 на Луну», как ее назвал Илон Маск, состоится ближе к концу этого года. Интересно, что, несмотря на недавнюю коррекцию рынка, миллиардер подтвердил, что продолжает поддерживать токен.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ у BTC на первый депозит.

noworries По материалам:

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