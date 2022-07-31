Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото) — Finance.ua
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Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото)

Технологии&Авто
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Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото)
Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото)
Компания Maserati готовится вывести на рынок трековый суперкар Project24. Над новым авто поработали специалисты Maserati Centro Stile.
Ему достался карбоновый монокок и полностью новый углепластиковый кузов с развитой аэродинамикой. Также новый итальянский суперкар может похвастаться оригинальной оптикой на светодиодах и остеклением из лексана.
Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото)
За работоспособность купе отвечает 740-сильный турбомотор V6 на три литра, работающий в связке с 6-ступенчатой секвентальной гоночной КП и задним приводом. А еще в арсенале суперкара значатся регулируемая подвеска, карбон-керамический тормоз Brembo, колеса с центральной гайкой на 18 дюймов и покрышками-сликами. Не обошлось и без одобренных Международной автомобильной федерацией FIA систем безопасности.
Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото)
Также в перечне оборудования присутствуют пневмодомкраты, кондиционер, система телеметрии, гоночное кресло с шеститочечными ремнями безопасности, настраиваемая рулевая колонка и педальный узел. Опционально доступны сиденья для пассажира, камера заднего вида, система контроля давления в шинах и многие другие полезные опции.
В общей сложности бренд собирается выпустить всего 62 экземпляра Maserati Project24. О ценах информации пока нет, однако презентовать новинку итальянцы обещают уже в этом году.
По материалам:
Автотема
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