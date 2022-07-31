Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото) — Finance.ua

Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото) 31.07.2022, 01:48 — Технологии&Авто

Компания Maserati анонсировала трековый суперкар Project24 (фото)

Компания Maserati готовится вывести на рынок трековый суперкар Project24. Над новым авто поработали специалисты Maserati Centro Stile.

Ему достался карбоновый монокок и полностью новый углепластиковый кузов с развитой аэродинамикой. Также новый итальянский суперкар может похвастаться оригинальной оптикой на светодиодах и остеклением из лексана.

За работоспособность купе отвечает 740-сильный турбомотор V6 на три литра, работающий в связке с 6-ступенчатой секвентальной гоночной КП и задним приводом. А еще в арсенале суперкара значатся регулируемая подвеска, карбон-керамический тормоз Brembo, колеса с центральной гайкой на 18 дюймов и покрышками-сликами. Не обошлось и без одобренных Международной автомобильной федерацией FIA систем безопасности.

Также в перечне оборудования присутствуют пневмодомкраты, кондиционер, система телеметрии, гоночное кресло с шеститочечными ремнями безопасности, настраиваемая рулевая колонка и педальный узел. Опционально доступны сиденья для пассажира, камера заднего вида, система контроля давления в шинах и многие другие полезные опции.

В общей сложности бренд собирается выпустить всего 62 экземпляра Maserati Project24. О ценах информации пока нет, однако презентовать новинку итальянцы обещают уже в этом году.

Автотема По материалам:

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