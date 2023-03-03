Компания Lexus представила обновленный кроссовер Lexus NX (фото) — Finance.ua
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Компания Lexus представила обновленный кроссовер Lexus NX (фото)

Технологии&Авто
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Компания Lexus представила обновленный кроссовер Lexus NX (фото)
Компания Lexus представила обновленный кроссовер Lexus NX (фото)
Компания Lexus представила рестайлинговый кроссовер NX. Производитель улучшил ходовые характеристики модели, усовершенствовал ассистирующую электронику, а также добавил новые варианты отделки салона.
Обновленный Lexus NX получил усиленные переднюю и заднюю части кузова, перенастроенные пружины и амортизаторы и перекалиброванную систему динамической стабилизации. Электронные помощники научились выявлять не только других участников движения, но и недвижимые объекты на пути следования авто.
Также Lexus NX450h F Sport получил модернизированный автоматический парковщик Teammate Advanced Park, а также опциональные видеорегистраторы, снимающие обстановку спереди и сзади автомобиля.
Компания Lexus представила обновленный кроссовер Lexus NX (фото)
Прием предварительного заказа на обновленный Lexus NX в Японии открывается 2 марта.
Стоимость кроссовера будет составлять минимум 4 550 000 иен, это около 33 тысяч долларов по текущему курсу. Речь идет о версии Lexus X250 в базовом исполнении с передним приводом.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно это можно сделать на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
MMR
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