Компания Komatsu снова поставляет в Украину запчасти для строительной и горнодобывающей техники — Finance.ua

Подробнее. Компания Komatsu снова поставляет запчасти для строительной и горнодобывающей техники украинским заказчикам, которые были приостановлены после вторжения россии в страну в феврале, сообщил президент японской компании.
Поскольку российские войска отошли от Киева, а также произошли другие изменения на месте, производитель техники определил, что имеет безопасные транспортные пути к своим дистрибьюторам.
«В Украине процветает горная промышленность, в частности, добыча железной руды и других природных ресурсов, — сказал Хироюки Огава Nikkei. — После начала россией боевых действий машины все еще работали на шахтах, и мы возобновили поставки запчастей дистрибьюторам».
В настоящее время запчасти Komatsu поступают только в регионы, которые считаются безопасными. поставки остановлены в те районы востока страны, которые де-факто сейчас под контролем россии.