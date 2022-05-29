Компания Komatsu снова поставляет в Украину запчасти для строительной и горнодобывающей техники — Finance.ua
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Компания Komatsu снова поставляет в Украину запчасти для строительной и горнодобывающей техники

Сегодня 14:33Фондовый рынок
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Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники в Украину. Ранее они были остановлены из-за войны.
Об этом сообщается на сайте asia.nikkei.
Подробнее. Компания Komatsu снова поставляет запчасти для строительной и горнодобывающей техники украинским заказчикам, которые были приостановлены после вторжения россии в страну в феврале, сообщил президент японской компании.
Поскольку российские войска отошли от Киева, а также произошли другие изменения на месте, производитель техники определил, что имеет безопасные транспортные пути к своим дистрибьюторам.
«В Украине процветает горная промышленность, в частности, добыча железной руды и других природных ресурсов, — сказал Хироюки Огава Nikkei. — После начала россией боевых действий машины все еще работали на шахтах, и мы возобновили поставки запчастей дистрибьюторам».
В настоящее время запчасти Komatsu поступают только в регионы, которые считаются безопасными. поставки остановлены в те районы востока страны, которые де-факто сейчас под контролем россии.
По материалам: Mind
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