Компания из Китая совершила революцию в области аккумуляторов для электромобилей — Finance.ua

Компания из Китая совершила революцию в области аккумуляторов для электромобилей Сегодня 22:40 — Финтех и Карты

Китайский гигант CATL заявил, что добился технологических успехов, которые позволят производить более дешевые, более легкие, быстро заряжающиеся и устойчивые к холоду аккумуляторы, обеспечивающие большую дальность хода.

Издание The New York Times пишет, что большинство изменений, до широкого внедрения которых в новые авто осталось несколько лет, могут сделать электромобили более конкурентоспособными по цене и характеристикам по сравнению с бензиновыми моделями.

CATL объявила о вспомогательных батареях для электромобилей, которые будут занимать место в днище авто, где сейчас размещена только одна большая батарея.

Батареи без графита

Вспомогательная батарея станет первой коммерческой батареей для электромобилей, в которой не будет использоваться графит.

Отказ от графита сделает батареи дешевле и позволит добыть на 60% больше электроэнергии с каждого кубического дюйма батареи, сказал Гао Хуан, главный технический директор CATL по электромобилям в Китае.

Увеличение плотности энергии означает, что запас хода авто может быть больше, или общий размер батареи может быть меньше, оставляя больше места для салона авто.

Вторая батарея также обеспечит резерв на случай, если с одной из них возникнут проблемы. Это становится все более важным по мере распространения функций автономного вождения, требующих бесперебойного электроснабжения.

Оуян Чуйин, сопрезидент по исследованиям и разработкам компании CATL, заявил, что вспомогательные батареи без графита появятся в автомобиле через два-три года, а возможно, и раньше.

Но у устранения графита есть и оборотная сторона — они заряжаются медленнее, и их нельзя заряжать столько раз, сколько обычные батареи, прежде чем их нужно будет заменить. Вспомогательные батареи предназначены для поездок после того, как основная батарея разрядится.

CATL также заявила, что ей удалось добиться большего прогресса в скорости зарядки основных батарей. Компания заявила, что ее новая система позволит электромобилю заряжаться за пять минут, чтобы проехать 520 километров.

Натриево-ионные батареи

Кроме того, компания намерена продавать натриево-ионные батареи, которые могут хранить более 90% заряда даже при -40°C, для использования в легковых и грузовых авто с двигателями внутреннего сгорания. Натриевые батареи могут использоваться автопроизводителями для замены обычных свинцово-кислотных батарей, которые разряжаются при очень холодной погоде.

Оуян отметил, что электричество натриевых батарей будет совместимым с электрическими системами имеющихся автомобилей с бензиновыми двигателями, но новые батареи могут не поместиться в том же пространстве.

УНІАН По материалам:

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