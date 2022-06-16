Компания Geely покупает производителя смартфонов Meizu — Finance.ua
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Компания Geely покупает производителя смартфонов Meizu

16.06.2022, 02:47Фондовый рынок
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Предприятие, принадлежащее основателю китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Holding, покупает 79% акций китайского производителя смартфонов Meizu.
Об этом сообщил антимонопольный регулятор Китая, передает Scmp.
Так, компания Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd сможет купить долю у двух акционеров Meizu. Xingji Shidai и Meizu уже подписали стратегическое инвестиционное соглашение.
«Существует тесная связь в технологиях между кабинами автомобилей и программным обеспечением для смартфонов», — объяснили свое решение в Geely.
Отметим, что в свое время Meizu была одним из самых популярных брендов смартфонов в Китае, но когда на рынок вышел Xiaomi, рыночная доля Meizu сократилась до 1%.
Тем временем Xiaomi, напротив, намерена осваивать рынок авто. Компания после регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре 2021 зарегистрировала вторую автомобильную компанию. В конце прошлого года была создана компания Xiaomi Automobile Technology Co.
По материалам: Діло
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