Компания Ericsson до конца года уйдет из россии — Finance.ua

Компания Ericsson до конца года уйдет из россии Сегодня 22:06 — Фондовый рынок

Компания Ericsson до конца года уйдет из россии

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в россии и сократит всех сотрудников.

Об этом сообщает Коммерсантъ

Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Часть служащих поддержки Ericsson может перейти в новую компанию.

У операторов мобильной связи могут возникнуть проблемы из-за отсутствия компонентов для базовых станций. Крупнейшими заказчиками Ericsson в последние годы были российские операторы МТС и Tele2.

Ericsson вместе с финской Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в россии. Доля финской компании составляла 30-40%, доля Ericsson — около 20%. Представительство шведской компании на территории россии впервые было открыто 140 лет назад.

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