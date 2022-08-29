Компания Ericsson до конца года уйдет из россии — Finance.ua
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Компания Ericsson до конца года уйдет из россии

Фондовый рынок
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Компания Ericsson до конца года уйдет из россии
Компания Ericsson до конца года уйдет из россии
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в россии и сократит всех сотрудников.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Часть служащих поддержки Ericsson может перейти в новую компанию.
У операторов мобильной связи могут возникнуть проблемы из-за отсутствия компонентов для базовых станций. Крупнейшими заказчиками Ericsson в последние годы были российские операторы МТС и Tele2.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Ericsson вместе с финской Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в россии. Доля финской компании составляла 30-40%, доля Ericsson — около 20%. Представительство шведской компании на территории россии впервые было открыто 140 лет назад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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