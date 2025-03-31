Назван самый устойчивый банк Украины: FinAwards 2025 — Finance.ua
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Назван самый устойчивый банк Украины: FinAwards 2025

Фондовый рынок
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В Киеве 28 марта состоялось вручение престижной премии FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
Одна из основных номинаций — «Устойчивый банк», и победителем по этой номинации стал УкрСиббанк. Вторую строчку занял Райффайзен Банк. «Бронзу» же получил Креди Агриколь Банк.
Глава Медиабизнеса Treeum Надежда Квитка и заместитель председателя правления УкрСиббанка по вопросам розничного бизнеса Андрей Кашперук
Глава Медиабизнеса Treeum Надежда Квитка и заместитель председателя правления УкрСиббанка по вопросам розничного бизнеса Андрей Кашперук
Что касается лидера — Укрсиббанк, то он по итогам 4 квартала 2024 года получил 4,48 балла.
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Рейтинг устойчивости банков от портала Минфина обновляется ежеквартально и формируется на основе открытых данных. Организаторы рейтинга оценивают банки по таким показателям как финансовая стабильность, уровень ликвидности, прирост депозитов, репутация в сфере платежей и наличие внешней поддержки. В этом квартале в рейтинг вошли 35 банков с активами более 1 млрд грн.
Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где состоялось открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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