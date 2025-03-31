Какой банк признали лучшим для юрлиц — результаты FinAwards-2025 — Finance.ua
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Какой банк признали лучшим для юрлиц — результаты FinAwards-2025

Фондовый рынок
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Какой банк признали лучшим для юрлиц — результаты FinAwards-2025
Какой банк признали лучшим для юрлиц — результаты FinAwards-2025
28 марта 2025 года в Киеве состоялась церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, которая определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Определили и победителя в номинации «Лучший банк для юрлиц».
Среди 20 участников лидером в сфере услуг для юридических лиц по результатам голосования стал ПУМБ.
Тройка победителей по этой номинации:
«Бронзу» получил АО «Кредобанк».
«Серебро» — у ПриватБанка.
«Золото» — за ПУМБ.
На фото: Руководитель медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду представителю банка
На фото: Руководитель медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду представителю банка
Условия для юридических лиц в ПУМБ:
  • стоимость открытия счета — бесплатно;
  • абонплата или пакетное обслуживание в месяц: 350 грн (для клиентов, денежный оборот которых от ведения предпринимательской/независимой профессиональной деятельности за прошлый календарный год не превышает 200 млн грн);
  • комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств отсутствует;
  • комиссия за безналичные платежи в грн за пределы банка: — до 5 тыс. грн — бесплатно; - от 5 до 100 тыс. грн — 2 грн; - от 100 тыс. грн — 11 грн.
  • комиссия за выдачу наличных с текущего счета: 1%. Комиссия за зачисление наличных: 0,1% (мин 10 грн) касса, бесплатно — терминал;
  • возможность получения овердрафта. Максимальная сумма овердрафта: до 50% чистых среднемесячных денежных поступлений в рамках Генерального кредитного лимита, до 5 млн грн;
  • для топ-менеджеров — премиальные пакеты услуг, с возможностью бесплатного пользования всеми привилегиями, уже включенными в пакет услуг: страховка, консьерж сервис, персональный менеджер, лаунж-зоны в аэропортах мира с клубной картой Priority Pass и многие другие преимущества от банка и платежных систем Visa и Mastercard.
В общем лучших определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
1 место — ПУМБ;
2 место — OTP Bank;
3 место — АО «Тасомбанк»;
4 место — ПриватБанк;
5 место — Sense Bank.
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
1 место — ПУМБ;
2 место — ПриватБанк;
3 место — OTP Bank;
4 место — АО Кредобанк;
5 место — Sense Bank.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
1 место — Alliance bank;
2 место — ПриватБанк;
3 место — ПУМБ;
4 место — АО «АСВИО БАНК»;
5 место — АО «Таскомбанк».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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