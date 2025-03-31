Назван «Банкир года» по версии FinAwards 2025 — Finance.ua

Назван «Банкир года» по версии FinAwards 2025
В пятницу, 28 марта, в Киеве прошла церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025.
Учредители этой премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
Уже традиционно каждый год премия FinAwards 2025 определяет лучших представителей финансовой сферы Украины. За победу соперничают представители банков, МФО, страховые компании, инфлюенсеры и прочие представители финансового рынка Украины.
Среди номинаций выбирали и банкира года.
В этой номинации были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2024 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом: прирост валюты, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, расширение каналов обслуживания клиентов
и т. д.
Тройка лидеров:
- «бронзу» получил Михаил Власенко, Председатель Правления Идея Банка;
- «серебро» — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка;
- Золотая награда у Сергея Черненко, Председателя Правления ПУМБ.
Сергей Черненко обошел 12 своих коллег, номинированных на премию.
Сергей Черненко уже 13 лет занимает должность Председателя правления ПУМБ. Под его руководством ПУМБ стал одним из крупнейших частных банков Украины и входит в десять крупнейших банков Украины по ключевым показателям. Чистая прибыль ПУМБ за 9 месяцев 2024 года составила 5,18 млрд грн. Это позволило банку войти в ТОП-5 по этому показателю на банковском рынке страны.
Активы банка за этот период выросли на 8,2% и составляют 165,97 млрд грн.
По размеру активов по состоянию на 01.10.2024 ПУМБ входит в ТОП-10 среди украинских банков и в ТОП-5 банков с частным капиталом.
Отражением успехов цифровизации ПУМБа стал масштабный ребрендинг, который банк провел осенью этого года.
Напомним, в 2021 году он уже получал «золото» в номинации «Банкир года».
Лучших банкиров определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
- победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
1 место — Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ;
2 место — Владимир Мудрый, Председатель Правления АО «ОТП БАНК»;
3 место — Александр Писарук, Председатель Правления Райффайзен Банка;
4 место — Юрий Кандауров, Председатель Правления àбанка;
5 место — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка.
- победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
1 место — Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ;
2 место — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка;
3 место — Владимир Мудрый, Председатель Правления АО «ОТП БАНК»;
4 место — Юрий Кандауров, Председатель Правления àбанка;
5 место — Александр Писарук, Председатель Правления Райффайзен Банка.
- выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
1 место — Михаил Власенко, Председатель Правления Идея Банка
2 место — Лариса Чернышева, Заместитель Председателя Правления (по вопросам финансов) ПриватБанка
3 место — Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ
4 место — Олег Поляк, первый Заместитель Председателя Правления Таскомбанка
5 место — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка.
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