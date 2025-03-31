Назван «Банкир года» по версии FinAwards 2025 — Finance.ua

Назван «Банкир года» по версии FinAwards 2025 Сегодня 16:00 — Фондовый рынок

В пятницу, 28 марта, в Киеве прошла церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025.

Учредители этой премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

Уже традиционно каждый год премия FinAwards 2025 определяет лучших представителей финансовой сферы Украины. За победу соперничают представители банков, МФО, страховые компании, инфлюенсеры и прочие представители финансового рынка Украины.

Среди номинаций выбирали и банкира года.

В этой номинации были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2024 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом: прирост валюты, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, расширение каналов обслуживания клиентов и т. д.

Тройка лидеров:

«бронзу» получил Михаил Власенко, Председатель Правления Идея Банка;

«серебро» — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка;

Золотая награда у Сергея Черненко, Председателя Правления ПУМБ.

На фото: СЕО Treeum Валерия Луньова вручает награду Сергею Черненко

Сергей Черненко обошел 12 своих коллег, номинированных на премию.

Сергей Черненко уже 13 лет занимает должность Председателя правления ПУМБ . Под его руководством ПУМБ стал одним из крупнейших частных банков Украины и входит в десять крупнейших банков Украины по ключевым показателям. Чистая прибыль ПУМБ за 9 месяцев 2024 года составила 5,18 млрд грн. Это позволило банку войти в ТОП-5 по этому показателю на банковском рынке страны.

Активы банка за этот период выросли на 8,2% и составляют 165,97 млрд грн.

По размеру активов по состоянию на 01.10.2024 ПУМБ входит в ТОП-10 среди украинских банков и в ТОП-5 банков с частным капиталом.

Отражением успехов цифровизации ПУМБа стал масштабный ребрендинг, который банк провел осенью этого года.

Напомним, в 2021 году он уже получал «золото» в номинации «Банкир года».

Лучших банкиров определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:

победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

1 место — Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ;

2 место — Владимир Мудрый, Председатель Правления АО «ОТП БАНК»;

3 место — Александр Писарук, Председатель Правления Райффайзен Банка

4 место — Юрий Кандауров, Председатель Правления àбанка;

5 место — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):

1 место — Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ;

2 место — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка;

3 место — Владимир Мудрый, Председатель Правления АО «ОТП БАНК»;

4 место — Юрий Кандауров, Председатель Правления àбанка;

5 место — Александр Писарук, Председатель Правления Райффайзен Банка.

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):

1 место — Михаил Власенко, Председатель Правления Идея Банка

2 место — Лариса Чернышева, Заместитель Председателя Правления (по вопросам финансов) ПриватБанка

3 место — Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ

4 место — Олег Поляк, первый Заместитель Председателя Правления Таскомбанка

5 место — Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка.

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