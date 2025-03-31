Определили лучшего руководителя маркетинга в банковской сфере — FinAwards 2025 Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Определили лучшего руководителя маркетинга в банковской сфере — FinAwards 2025

28 марта в Киеве состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025.

В этой номинации принимались во внимание следующие критерии: вывод на рынок нового продукта, повышение узнаваемости бренда банка в показателях, яркая рекламная кампания, реализация интересного социального проекта, развитие новых каналов коммуникации с клиентами и прочее.

В номинации приняли участие 8 руководителей маркетинга банков, благодаря чьим идеям банки добились хороших показателей в 2024 году.

Вот тройка лидеров:

«бронзу» получил Сергей Грабчак , маркетинг директор Ощадбанка.

, маркетинг директор Ощадбанка. «серебро» у Анатолия Рогальского, сhief marketing officer в monobank.

сhief marketing officer в monobank. Золотую награду получила Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ.

На фото: Руководитель Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду Ксении Сикорской

руководством Ксении Сикорской: Среди ключевых достижений Департамента маркетинга ПУМБ под

в 2024 году банк объявил о первом за 12 лет масштабном обновлении бренда айдентики и Tone of Voice;

бизнес увеличил показатели от имиджевой кампании: банк получил более 165 тыс. новых клиентов. Период проведения этой рекламной кампании стал пиковым по привлечению диджитализированных клиентов ПУМБ за 2024 год;

благодаря существенному бусту банк получил рост в органическом трафике +42% и платном трафике +22%;

имиджевая рекламная кампания стимулировала существенный рост пользования продуктами и сервисами банка до 22%, заложенных в кампанию на уровне уникальных преимуществ;

SMM в результате имиджевой кампании охвачено более 6 миллионов пользователей социальных сетей, что больше общего охвата SMM за весь 2023 год и на 48% превышает плановые показатели от кампании.

Отметим, что за 2024 год ПУМБ направил более 313 млн грн в социальные инициативы и поддержку ВСУ. С 2022 года — более 700 млн грн. В сотрудничестве с известными украинскими художниками и дизайнерами ПУМБ создает патриотический мерч, а средства от заказа идут на доставку компонентов крови к горячим точкам, закупки средств тактической медицины для защитников, оборудования и лекарств для парамедиков, а также на адаптивную одежду для раненых военных.

Лучших определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:

победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

1 место — Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;

2 место — Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank

3 место — Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка

4 место — Виктория Губина, руководитель направления маркетинг ПриватБанка

5 место — Кирилл Сичушкин, Head of Digital marketing àбанка.

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):

1 место — Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;

2 место — Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank;

3 место — Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка;

4 место — Алексей Мороз, руководитель направления по развитию маркетинга и коммуникаций Sense Bank;

5 место — Виктория Губина, руководитель направления маркетинг ПриватБанка.

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):

1 место — Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;

2 место — Виктория Губина, руководитель направления маркетинг ПриватБанка;

3 место — Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка;

4 место — Кирилл Сичушкин, Head of Digital marketing àбанка;

5 место — Алексей Мороз, руководитель направления по развитию маркетинга и коммуникаций Sense Bank.

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