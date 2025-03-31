Определили лучшего руководителя маркетинга в банковской сфере — FinAwards 2025 — Finance.ua
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Определили лучшего руководителя маркетинга в банковской сфере — FinAwards 2025

Фондовый рынок
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Определили лучшего руководителя маркетинга в банковской сфере — FinAwards 2025
Определили лучшего руководителя маркетинга в банковской сфере — FinAwards 2025
28 марта в Киеве состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025.
Среди большого количества номинаций выбирали также лучшего руководителя маркетинга (категория банки).
В этой номинации принимались во внимание следующие критерии: вывод на рынок нового продукта, повышение узнаваемости бренда банка в показателях, яркая рекламная кампания, реализация интересного социального проекта, развитие новых каналов коммуникации с клиентами и прочее.
В номинации приняли участие 8 руководителей маркетинга банков, благодаря чьим идеям банки добились хороших показателей в 2024 году.
Вот тройка лидеров:
  • «бронзу» получил Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка.
  • «серебро» у Анатолия Рогальского, сhief marketing officer в monobank.
  • Золотую награду получила Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ.
На фото: Руководитель Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду Ксении Сикорской
На фото: Руководитель Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду Ксении Сикорской
Среди ключевых достижений Департамента маркетинга ПУМБ под руководством Ксении Сикорской:
  • в 2024 году банк объявил о первом за 12 лет масштабном обновлении бренда айдентики и Tone of Voice;
  • бизнес увеличил показатели от имиджевой кампании: банк получил более 165 тыс. новых клиентов. Период проведения этой рекламной кампании стал пиковым по привлечению диджитализированных клиентов ПУМБ за 2024 год;
  • благодаря существенному бусту банк получил рост в органическом трафике +42% и платном трафике +22%;
  • имиджевая рекламная кампания стимулировала существенный рост пользования продуктами и сервисами банка до 22%, заложенных в кампанию на уровне уникальных преимуществ;
  • SMM в результате имиджевой кампании охвачено более 6 миллионов пользователей социальных сетей, что больше общего охвата SMM за весь 2023 год и на 48% превышает плановые показатели от кампании.
Отметим, что за 2024 год ПУМБ направил более 313 млн грн в социальные инициативы и поддержку ВСУ. С 2022 года — более 700 млн грн. В сотрудничестве с известными украинскими художниками и дизайнерами ПУМБ создает патриотический мерч, а средства от заказа идут на доставку компонентов крови к горячим точкам, закупки средств тактической медицины для защитников, оборудования и лекарств для парамедиков, а также на адаптивную одежду для раненых военных.
Лучших определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
1 место — Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;
2 место — Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank;
3 место — Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка;
4 место — Виктория Губина, руководитель направления маркетинг ПриватБанка;
5 место — Кирилл Сичушкин, Head of Digital marketing àбанка.
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
1 место — Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;
2 место — Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank;
3 место — Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка;
4 место — Алексей Мороз, руководитель направления по развитию маркетинга и коммуникаций Sense Bank;
5 место — Виктория Губина, руководитель направления маркетинг ПриватБанка.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
1 место — Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;
2 место — Виктория Губина, руководитель направления маркетинг ПриватБанка;
3 место — Сергей Грабчак, маркетинг директор Ощадбанка;
4 место — Кирилл Сичушкин, Head of Digital marketing àбанка;
5 место — Алексей Мороз, руководитель направления по развитию маркетинга и коммуникаций Sense Bank.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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