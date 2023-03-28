Компания Disney уволила команду метавселенной — Finance.ua
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Компания Disney уволила команду метавселенной

Фондовый рынок
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Компания Disney уволила команду метавселенной
Компания Disney уволила команду метавселенной
Стало известно, что руководство компании Disney в процессе увольнения 7 тыс. сотрудников решило также сократить численность персонала в сфере разработки метавселенной и криптовалютного сектора.
Решение о массовых увольнениях было принято несколько дней назад. Это сделано в попытке контролировать расходы. Генеральный директор компании Боб Айгер назвал происходящее «оптимизированным» бизнесом и логическим этапом развития организации. Сокращения коснулись команды метавселенной, численность которой составила около 50 человек. Такие данные представили журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Эксперты напомнили, что компания Disney начала разрабатывать стратегию развития Metaverse в середине 2022 года. Было объявлено, что сеть Polygon выбрана как лучший блокчейн. Позже, в сентябре того же года, стало известно, что ресурсы компании увеличены и развернуты. Тогда же на сайте организации появилась вакансия для специализированного штатного юрисконсульта в отраслях невзаимозаменяемых токенов (NFT) и децентрализованных финансов (DeFi).
По данным WSJ, планы Disney по развитию метавселенной все еще оставались неясными. Однако на сайте по-прежнему была размещена вакансия для опытного корпоративного юриста для «работы над транзакциями, связанными с новыми технологиями, включая NFT, блокчейн, метавселенную и децентрализованные финансы».
Новость о массовых увольнениях не повлияла на стоимость криптовалют, связанных с метавселенной.
В октябре 2021 года специалисты Citi опубликовали отчет. В нем эксперты заявили, что организация Disney, наряду с Electronic Arts и WWE, запланировала стать одним из самых крупных бенефициаров невзаимозаменяемых токенов (NFT).
По материалам:
cryptomisto
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