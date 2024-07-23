Компания Bosch объявила о самом крупном в своей истории соглашении — Finance.ua
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Компания Bosch объявила о самом крупном в своей истории соглашении

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Немецкий производитель электроники Bosch покупает у Johnson Controls бизнес по производству кондиционеров.
Об этом сообщает пресс-служба группы Bosch.
Немецкая группа Bosch с целью диверсификации решила купить активы американской компании Johnson Controls по производству систем вентиляции и кондиционирования за 8 млрд долларов.
Это будет крупнейшим соглашением в истории Bosch.
В рамках соглашения Bosch также станет владельцем совместного предприятия Johnson Controls — Hitachi Air Conditioning, включая 40%-ю долю японской Hitachi.
Соглашение уже согласовано акционерами и наблюдательным советом Bosch, но его еще предстоит рассмотреть антимонопольным органам.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12 месяцев.
В результате Bosch станет владельцем 16 заводов и 12 инженерных центров в более чем 30 странах мира. В ее портфель на условиях долгосрочных лицензий войдут такие бренды, как York и Coleman в США и Hitachi в Азии.
По материалам:
Економічна Правда
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