Компания Bosch объявила о самом крупном в своей истории соглашении — Finance.ua

Компания Bosch объявила о самом крупном в своей истории соглашении Сегодня 18:10

Немецкий производитель электроники Bosch покупает у Johnson Controls бизнес по производству кондиционеров.

Об этом сообщает пресс-служба группы Bosch.

Немецкая группа Bosch с целью диверсификации решила купить активы американской компании Johnson Controls по производству систем вентиляции и кондиционирования за 8 млрд долларов.

Это будет крупнейшим соглашением в истории Bosch.

В рамках соглашения Bosch также станет владельцем совместного предприятия Johnson Controls — Hitachi Air Conditioning, включая 40%-ю долю японской Hitachi.

Соглашение уже согласовано акционерами и наблюдательным советом Bosch, но его еще предстоит рассмотреть антимонопольным органам.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12 месяцев.

В результате Bosch станет владельцем 16 заводов и 12 инженерных центров в более чем 30 странах мира. В ее портфель на условиях долгосрочных лицензий войдут такие бренды, как York и Coleman в США и Hitachi в Азии.

Економічна Правда По материалам:

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