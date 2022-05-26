Компания Bombardier приступила к испытанию самого быстрого пассажирского самолета в мире — Finance.ua
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Компания Bombardier приступила к испытанию самого быстрого пассажирского самолета в мире

26.05.2022, 00:44Технологии&Авто
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Компания Bombardier приступила к испытанию самого быстрого пассажирского самолета в миреКомпания Bombardier приступила к испытанию самого быстрого пассажирского самолета в мире
Канадский производитель самолетов Bombardier работает над моделью Global 8000, которая должна стать самым быстрым пассажирским самолетом в мире.
Джет будет рассчитан на 19 пассажиров по дальности полета 14 800 километров. Заявленная максимальная скорость составляет 0,94 Маха. В компании обещают, что Global 8000 поступит в продажу уже в 2025 году.
В мае 2021 года тестовый экземпляр Global 7500 в ходе испытаний преодолел звуковой барьер, достигнув скорости более 1,015 Маха. Это было первым в истории сверхзвуковым полетом на экологическом авиационном топливе (SAF).
В прошлом году United Airlines объявила, что в 2029 году в ее авиапарке будет не менее 15 этих сверхзвуковых самолетов.
По материалам: Процес
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