Компания Баффета купила долю в крупнейшем в мире производителе чипов — Finance.ua
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Компания Баффета купила долю в крупнейшем в мире производителе чипов

Фондовый рынок
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Компания Баффета купила долю в крупнейшем в мире производителе чипов
Компания Баффета купила долю в крупнейшем в мире производителе чипов
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила долю в крупнейшем в мире производителе чипов TSMC.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, представленные инвесткомпанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Как пишет агентство, за три месяца компания Баффета приобрела 60 млн американских депозитарных расписок. По подсчетам Bloomberg, если бумаги TSMC покупались по средней цене за третий квартал, пакет мог обойтись Баффету в $5,1 млрд.
После новостей об операции акции TSMC на премаркете показали наибольший суточный рост более чем за два года, отмечает агентство.
С начала года и до закрытия понедельника, 14 ноября, акции производителя чипов подешевели на 28% на фоне падения спроса и беспокойства по поводу чрезмерного предложения.
Тайваньская TSMC производит полупроводники для Nvidia и Qualcomm и является эксклюзивным поставщиком микросхем для Apple.
Ранее агентство Reuters писало, что дефицит чипов в некоторых секторах был искусственным и во многом был вызван жадностью компаний.
По данным Reuters, многие производители «запасались» лишними чипами во время пандемии COVID-19, чтобы обезопасить себя в будущем. Это могло вызвать искусственный дефицит на рынке и привело к ситуации, когда спрос значительно превысил предложение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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