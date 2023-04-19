Компания Apple запускает сберегательный счет для клиентов Apple Card — Finance.ua

Компания Apple запускает сберегательный счет для клиентов Apple Card Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Компания Apple запускает сберегательный счет для клиентов Apple Card, applepro.news

В партнерстве с Goldman Sachs компания Apple запустила сберегательный счет для клиентов Apple Card в США. С 18 апреля пользователи получат 4,15% годовых. Сотрудничество с Goldman Sachs означает, что балансы покрываются Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC).

Для открытия счета не требуется депозит, и пользователи могут открыть его через приложение Wallet на своем iPhone. Этот высокодоходный сберегательный счет был создан специально для клиентов Apple Card.

По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, средняя процентная ставка по сберегательным счетам в Соединенных Штатах составляет всего 0,35%, поэтому ставка Apple в 4,15% высока по сравнению с другими.

Вице-президент Apple Pay и Apple Wallet, Дженнифер Бейли, заявила:

«Сбережения помогают нашим пользователям получить еще больше их любимой карты Apple Card — одновременно предоставляя им простой способ экономить деньги каждый день. Наша цель — создавать инструменты, которые помогают пользователям вести более здоровую финансовую жизнь, а встраивание сбережений позволяет им тратить, отправлять и хранить непосредственно и легко, все с одного места».

Со сберегательного счета Apple не взимается комиссия. Однако максимальный лимит баланса составляет $250 000.

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