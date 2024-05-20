ASUS раскрыла характеристики своего ноутбука на Snapdragon X Elite — Finance.ua

ASUS раскрыла характеристики своего ноутбука на Snapdragon X Elite Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

ASUS раскрыла характеристики своего ноутбука на Snapdragon X Elite

Вьетнамское отделение ASUS случайно опубликовало изображения и характеристики первого ноутбука компании с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. Вскоре посвященная устройству страница была удалена с сайта — но интернет, как известно, помнит все.

Модель под названием Asus Vivobook S 15 OLED (S5507QA-MA089WS) получит процессор Snapdragon X Elite (X1E-78−100). На скриншоте перечислены характеристики: 12 ядер, 12 потоков, 42 МБ кэш-памяти, частота до 3,4 ГГц и нейромодуль с производительностью до 75 TOPS. Объем оперативной памяти лэптопа составит 32 ГБ (LPDDR5X), накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 1 ТБ.

Также известно, что ноутбук оснастят 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1620 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью подсветки до 600 нит и временем отклика 0,2 мс. Упомянута и высокая цветоточность: 100-процентный охват гаммы DCI-P3. Наконец, сообщается об использовании АКБ емкостью 70 Втч и сертификации MIL-STD 810H.

Как утверждает надежный инсайдер Роланд Квандт, цена ноутбука составит не менее 1500 евро. Дата премьеры новинки производителем еще не объявлена.

iTechua По материалам:

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