Android 15 станет последним крупным обновлением для этих смартфонов Galaxy — Finance.ua

Android 15 станет последним крупным обновлением для этих смартфонов Galaxy Сегодня 05:20 — Фондовый рынок

Сайт Gizmochina составил список устройств Samsung Galaxy, которые перестанут обновляться после загрузки Android 15 (One UI 7).

В списке оказалось много все еще популярных смартфонов:

Galaxy S21;

Galaxy S21+;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy A05;

Galaxy A05s;

Galaxy M 14 4G;

4G; Galaxy M 14 5G;

5G; Galaxy F14 5G.

Это неофициальный список. Его подготовили с учетом политики обновления программного обеспечения для каждого смартфона и планшета Samsung Galaxy. Все названные устройства могут получить Android 15 в качестве последнего обновления операционной системы, если Samsung не расширит продолжительность их поддержки.

Напомним: смартфоны Galaxy серий M и F обычно получают два основных обновления ОС Android. Таким образом, все устройства, первоначально работавшие на Android 13, получат Android 15 в качестве последнего обновления ОС.

Что касается серии Galaxy A, Samsung предоставляет два основных обновления ОС для старых устройств этой линейки и четыре обновления — для новых. Между тем все телефоны Galaxy S-серии и Z-серии, которые выпущены начиная с Galaxy S21 и Galaxy Z Fold 3/Flip 3, имеют право на четырехлетнюю поддержку ОС Android.

iLenta По материалам:

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