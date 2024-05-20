Android 15 станет последним крупным обновлением для этих смартфонов Galaxy — Finance.ua

Android 15 станет последним крупным обновлением для этих смартфонов Galaxy
Сайт Gizmochina составил список устройств Samsung Galaxy, которые перестанут обновляться после загрузки Android 15 (One UI 7).
В списке оказалось много все еще популярных смартфонов:
- Galaxy S21;
- Galaxy S21+;
- Galaxy S21 Ultra;
- Galaxy Z Fold 3;
- Galaxy Z Flip 3;
- Galaxy A14;
- Galaxy A14 5G;
- Galaxy A05;
- Galaxy A05s;
- Galaxy M14 4G;
- Galaxy M14 5G;
- Galaxy F14 5G.
Это неофициальный список. Его подготовили с учетом политики обновления программного обеспечения для каждого смартфона и планшета Samsung Galaxy. Все названные устройства могут получить Android 15 в качестве последнего обновления операционной системы, если Samsung не расширит продолжительность их поддержки.
Напомним: смартфоны Galaxy серий M и F обычно получают два основных обновления ОС Android. Таким образом, все устройства, первоначально работавшие на Android 13, получат Android 15 в качестве последнего обновления ОС.
Что касается серии Galaxy A, Samsung предоставляет два основных обновления ОС для старых устройств этой линейки и четыре обновления — для новых. Между тем все телефоны Galaxy S-серии и Z-серии, которые выпущены начиная с Galaxy S21 и Galaxy Z Fold 3/Flip 3, имеют право на четырехлетнюю поддержку ОС Android.
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