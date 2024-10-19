Компания Apple представила новый мини-планшет — Finance.ua

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Компания Apple представила новый мини-планшет

Технологии&Авто
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Компания Apple представила новый мини-планшет
Компания Apple представила новый мини-планшет
Американская компания Apple представила во вторник новый iPad mini, первое обновление своего самого маленького планшета с 2021 года.
Об этом сообщает CNBC.
Новый iPad mini оснащен более быстрым процессором A17 Pro, таким же, как был в прошлогоднем смартфоне iPhone 15 Pro.
Это означает, что он поддерживает Apple Intelligence — набор функций искусственного интеллекта компании.
Компания Apple представила новый мини-планшет
Отмечается, что самый маленький портативный iPad от Apple имеет 21-сантиметровый экран, полезный для чтения книг или заметок.
Также iPad Mini поддерживает последнюю версию стилуса Pencil Pro, который был представлен вместе с iPad Pro в начале этого года.
Цена iPad mini стартует от 499 долларов США, и мини-планшет можно предварительно заказать. В магазинах США он появится 23 октября.
По материалам:
Укрінформ
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