Компания Apple представила новый мини-планшет — Finance.ua

Компания Apple представила новый мини-планшет Вчера 01:13 — Технологии&Авто

Компания Apple представила новый мини-планшет

Американская компания Apple представила во вторник новый iPad mini, первое обновление своего самого маленького планшета с 2021 года.

Об этом сообщает CNBC.

Новый iPad mini оснащен более быстрым процессором A17 Pro, таким же, как был в прошлогоднем смартфоне iPhone 15 Pro.

Это означает, что он поддерживает Apple Intelligence — набор функций искусственного интеллекта компании.

Отмечается, что самый маленький портативный iPad от Apple имеет 21-сантиметровый экран, полезный для чтения книг или заметок.

Также iPad Mini поддерживает последнюю версию стилуса Pencil Pro, который был представлен вместе с iPad Pro в начале этого года.

Цена iPad mini стартует от 499 долларов США, и мини-планшет можно предварительно заказать. В магазинах США он появится 23 октября.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.