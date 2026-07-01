Компания Anthropic представила новую базовую модель Claude Sonnet 5 с улучшенными агентными возможностями 02.07.2026, 00:27 — Технологии&Авто

Anthropic представила Claude Sonnet 5 — новую модель семейства Sonnet, которая стала стандартной для пользователей бесплатного и Pro-тарифов Claude. Компания заявляет, что новинка получила существенно улучшенные агентные возможности, а по отдельным сценариям ее производительность приблизилась к флагманской Claude Opus 4.8.

Лучшая агентная модель линейки

По словам Anthropic, Claude Sonnet 5 стала лучшей агентной моделью линейки Sonnet. Она лучше планирует выполнение сложных задач, может более эффективно использовать браузер, терминал и другие инструменты, а также способна автономно выполнять многоэтапные рабочие процессы, которые еще несколько месяцев назад требовали использования более дорогих моделей семейства Opus.

В компании отмечают, что Sonnet 5 является существенным шагом вперед по сравнению с Claude Sonnet 4.6. Согласно внутренним тестам Anthropic, модель показывает заметно лучше результаты в программировании, логическом мышлении, работе с инструментами и выполнении исследовательских задач. На отдельных тестах с максимальным уровнем вычислительных усилий она достигает производительности Claude Opus 4.8.

Sonnet 5 является существенным шагом вперед по сравнению с Claude Sonnet 4.6

Улучшение безопасности

Anthropic также сообщила об улучшении безопасности новой модели. По результатам внутренних оценок, Sonnet 5 реже галлюцинирует, менее склонна соглашаться с ошибочными утверждениями пользователей и лучше противостоит атакам типа prompt injection. Кроме того, модель чаще отказывается выполнять потенциально опасные запросы.

В то же время компания отмечает, что Claude Sonnet 5 намеренно не обучали выполнению сложных задач по кибербезопасности. Во время внутренних тестов по разработке эксплойтов для уязвимостей Firefox модель не смогла создать ни одного трудоспособного эксплойта, хотя иногда демонстрировала частичный прогресс. По этой причине Anthropic включила для Sonnet 5 механизмы киберзащиты по умолчанию, аналогичные используемым в Claude Opus 4.7 и Opus 4.8.

Anthropic включила для Sonnet 5 механизмы киберзащиты по умолчанию

Claude Sonnet 5 уже доступна всем пользователям Claude. Она стала моделью по умолчанию для тарифов Free и Pro, а также доступна пользователям Max, Team и Enterprise. Кроме того, новинка интегрирована в Claude Code и доступна разработчикам через API Anthropic.

До 31 августа 2026 года Anthropic будет применять акционную стоимость использования модели — $2 за миллион входных токенов и $10 за миллион выходных токенов. После завершения промопериода цена вырастет до $3 и $15 соответственно.

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