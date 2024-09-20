Компании-лидеры в сфере транспорта и почты (инфографика) — Finance.ua

Компании-лидеры в сфере транспорта и почты (инфографика) Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Компании-лидеры в сфере транспорта и почты (инфографика)

219,82 млрд грн дохода получили компании в сфере транспорта и почты, по данным Индекса Опендатабота 2024. Из десятки лидеров половина предприятий принадлежит государству.

Об этом пишет Опендатабот.

Наибольшую прибыль получила Укртранснефть, а самые большие убытки — Укрпочта.

Наибольшую прибыль среди всех компаний получила Укртранснефть: 19,67 млрд грн. Это в 4 раза больше по сравнению с 2022 годом. Доход компании составил 10,96 млрд грн (+22%).

Государственный оператор газотранспортной системы Украины получил прибыль — 11,11 млрд грн. В то же время доход бизнеса снизился на 22% — до 36,03 млрд грн.

В прошлом Индексе Укртрансгаз фигурировал с 5,45 млрд грн убытков. За год ситуация улучшилась, и компания смогла выйти в плюс и заработать 143 млн грн.

Укрпочта стала единственной государственной компанией, получившей убытки в прошлом году. Ее убытки уменьшились в 1,6 раза за год, но все равно потери достигли 796 млн грн. Соответственно, доход компании вырос на 12% — до 11,58 млрд грн.

Частная Новая Почта заняла второе место в рейтинге по доходу с показателем 36,47 млрд грн. Ее чистая прибыль выросла почти в 2 раза: до 3,97 млрд грн.

Также в рейтинг попали 2 компании, входящие в холдинг Александра Радавского — Промвагонтранс и Береговское хлебоприемное предприятие. Обе компании увеличили свою выручку на 31% и 9% соответственно. Несмотря на это, по итогам года оба бизнеса стали убыточными: −16,6 млн грн и −174,5 млн грн соответственно.

Также в ТОП-10 попали:

Лемтранс, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, — с доходом 7,14 млрд грн (-17%);

Логистик юнион, входящая в корпорацию АТБ, — с доходом 6,5 млрд грн (+20%).

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