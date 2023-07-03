Компании из Европы против ограничений в сфере ИИ: опасаются убытков и конкуренции США — Finance.ua

Компании из Европы против ограничений в сфере ИИ: опасаются убытков и конкуренции США Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Компании из Европы против ограничений в сфере ИИ: опасаются убытков и конкуренции США

Десятки крупнейших европейских компаний, в том числе немецкая Siemens и французская Airbus, выступили против предложенного ЕС закона о регулировании искусственного интеллекта, сообщает Financial Times. Руководители предприятий говорят, что правила рискуют нанести ущерб конкурентоспособности и тормозят прогресс.

Открытое письмо подписало более 150 руководителей, которые отметили в обращении, что ИИ дает «шанс присоединиться к технологической эволюции», но слишком жесткое регулирование ИИ может лишить их этой возможности.

Подписанты, от автопроизводителя Renault до второй по величине в мире пивоваренной компании Heineken, заявили, что разрабатывающие и внедряющие нейросети компании столкнутся с непропорциональными затратами на соблюдение требований и рисков ответственности. Такие ограничения могут привести к отказу инвесторов от разработки ИИ в Европе и созданию «критического разрыва в производительности» по сравнению с США. Компании призвали ЕС создать регулирующий орган из отраслевых экспертов для контроля за исполнением закона по мере развития технологий.

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Подписавшиеся, похоже, не прочитали текст закона и реагируют «по принципу толпы», сказал в ответ на письмо руководивший разработкой законопроекта член Европарламента Драгош Тудораче.

Он отметил, что единственными «конкретными» предложениями, которые компании выдвинули в письме, были те, что и так были представлены Европейскому парламенту: «процедура определения стандартов, управляемая промышленностью; управление с участием промышленности за столом переговоров; легкий режим регулирования, требующийся для прозрачности». Ничего другого о том, что и так знают в Европарламенте, бизнесмены не предложили.

Фокус По материалам:

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