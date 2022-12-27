Компактный Suzuki превратили в миниатюрную копию культового Toyota Land Cruiser (фото) — Finance.ua

Компактный Suzuki превратили в миниатюрную копию культового Toyota Land Cruiser (фото)
Японское ателье DAMD выполнило тюнинг Suzuki Hustler. Компактный городской кроссовер превратили в оригинальный кроссовер в ретро-стиле.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте.
Если точнее, то дизайн DAMD Hustler Country (именно так назвали проект) выполнен наподобие классического внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов. Миниатюрный автомобиль получил схожие круглые фары, а также решетку радиатора и бамперы под старину. Кроме того, на крыше появился багажник, увеличен клиренс и установлены огнеупорные шины.
Салон Suzuki Hustler сменился меньше. Его только отделали винтажной тканью — она была популярна при Toyota Land Cruiser FJ40.
Характеристики Suzuki Hustler не изменились, ведь у DAMD не трогали двигатель и шасси. Кроссовер оснащен скромным 660-кубовым турбомотором на 64 л. с., дополненным 48-вольтной гибридной установкой. Доступны версии с передним или полным приводом.
Новый Suzuki Hustler Country представят в январе на автошоу в Токио. Вскоре после этого в ателье DAMD начнут переделку и продажу этих авто.
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