Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500 — Finance.ua
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Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500

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Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500
Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500
Убытки компаний из списка Fortune 500 в результате глобального сбоя компьютеров с Windows, произошедшего из-за несовершенного обновления от CrowdStrike, составят $5,4 млрд.
О таких оценках страховой компании Parametrix пишет The Guardian.
В то же время прогнозируемые убытки не учитывают Microsoft, чье программное обеспечение пострадало из-за массового сбоя. Как известно, технологический гигант заявил, что ситуация повлияла на 8,5 млн компьютеров с Windows.
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По оценкам страховщиков, больше всего пострадают компании банковского сектора и здравоохранения, а также крупные авиакомпании. Общий страховой ущерб для компаний, не входящих в список Fortune 500, может составить от $540 млн до $1,08 млрд.
Ранее компания CrowdStrike заявила, что виной сбою был пропущенный во время тестирования баг в механизме безопасности. Он позволил несовершенным данным попасть к клиентам в неудачном обновлении.
До сбоя CrowdStrike оценивалась примерно в $83 млрд. По информации на ее вебсайте, компания обслуживает около 538 компаний из списка Fortune 1000 и работает по всему миру.
По материалам:
mezha.media
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