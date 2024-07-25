Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500 — Finance.ua

Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500 Сегодня 18:30

Компьютерный сбой ценой в $5,4 млрд: страховщики оценили убытки компаний из списка Fortune 500

Убытки компаний из списка Fortune 500 в результате глобального сбоя компьютеров с Windows, произошедшего из-за несовершенного обновления от CrowdStrike, составят $5,4 млрд.

О таких оценках страховой компании Parametrix пишет The Guardian.

В то же время прогнозируемые убытки не учитывают Microsoft, чье программное обеспечение пострадало из-за массового сбоя. Как известно, технологический гигант заявил, что ситуация повлияла на 8,5 млн компьютеров с Windows.

По оценкам страховщиков, больше всего пострадают компании банковского сектора и здравоохранения, а также крупные авиакомпании. Общий страховой ущерб для компаний, не входящих в список Fortune 500, может составить от $540 млн до $1,08 млрд.

Ранее компания CrowdStrike заявила, что виной сбою был пропущенный во время тестирования баг в механизме безопасности. Он позволил несовершенным данным попасть к клиентам в неудачном обновлении.

До сбоя CrowdStrike оценивалась примерно в $83 млрд. По информации на ее вебсайте, компания обслуживает около 538 компаний из списка Fortune 1000 и работает по всему миру.

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