Коммерческие банки заявили о готовности поддержать введение цифрового евро — Finance.ua
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Коммерческие банки заявили о готовности поддержать введение цифрового евро

Криптовалюта
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Коммерческие банки заявили о готовности поддержать введение цифрового евро
Коммерческие банки заявили о готовности поддержать введение цифрового евро
Ассоциация итальянских коммерческих банков (ABI) заявила о готовности поддержать введение цифрового евро, но при условии, что CBDC не вытеснит банковскую систему.
В документе ABI говорится, что технология распределенного реестра (DTL) позволит прозрачнее и эффективнее распределять обязанности между Центральным банком и финансовыми организациями.
Однако участники ABI опасаются, что после внедрения цифрового евро частные пользователи и компании получат прямой доступ к цифровой валюте ЦБ, что может привести к исчезновению необходимости в услугах коммерческих банков. Поэтому ABI призывает Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранить за банками роль посредников в использовании CBDC и не допустить конкуренции с действующими инструментами финансовых организаций.
В ABI также отметили, что коммерческие банки будут играть существенную роль в распространении цифрового евро среди населения Европы, поэтому они должны получать компенсацию за высокие расходы, связанные с процедурой борьбы с отмыванием денег и возможным урегулированием споров.
Ранее Ассоциация немецких банков также обратилась в ЕЦБ с просьбой разрешить коммерческим финансовым организациям принять участие в разработке и запуске цифрового евро, поскольку они лучше понимают потребности клиентов.

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По материалам:
cryptomisto
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