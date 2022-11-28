Комитет ВР поддержал списание кредитов на уничтоженное во время войны имущество — Finance.ua
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Комитет ВР поддержал списание кредитов на уничтоженное во время войны имущество

Личные финансы
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Комитет ВР поддержал списание кредитов на уничтоженное во время войны имущество
Комитет ВР поддержал списание кредитов на уничтоженное во время войны имущество
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении законопроект о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны.
Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк в Telegram.
Как отметил депутат, законопроект № 7441-1 значительно изменился ко второму чтению. Он рассказал, что предлагается в финальной версии.

Приостановка выплат

Физлица-заемщики кредитов, при наличии подтверждающих документов, смогут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
  • оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;
  • повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Списание задолженности

Также, по словам депутата, предполагается списание кредита на жилье заемщикам, у которых недвижимость уничтожена в результате войны. Ко второму чтению убрали ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но оно должно по состоянию на 23 февраля 2022 г. быть единственным местом проживания семьи заемщика. Кредит смогут списать, если по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору, а целью получения кредита, согласно договору, является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
«Кредитор в таком случае получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф. Размер такой компенсации не может превышать основной суммы кредита заемщика», — объясняет Железняк.
Другие убытки кредитора, например, неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

Кредиты на автомобили

Аннулирование задолженности возможно для уничтоженных автомобилей. Ко второму чтению убрали ограничения по двигателю. Но по состоянию на 23 февраля 2022 года должен быть единственным автомобилем в семье заемщика.
«Срок подачи заявок — период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы», — добавил нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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