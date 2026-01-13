Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации Сегодня 10:58

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал указы об очередном продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк в Telegram

«Также Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные в очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации № 14367 и № 14366», — отметил нардеп.

Новые указы народные депутаты поддержали единогласно. Таким образом, военное положение снова предлагается продлить на 90 суток.

Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предыдущих указов действует до 3 февраля, соответственно, продление будет до 4 мая 2026 года.

«Далее утверждение на этой неделе, скорее всего, 14 января, в зале Рады, где нужно 226 или больше голосов», — добавил Железняк.

