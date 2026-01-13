0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

13
Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации
Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал указы об очередном продлении военного положения и мобилизации в Украине.
Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Также Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные в очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации № 14367 и № 14366», — отметил нардеп.
Новые указы народные депутаты поддержали единогласно. Таким образом, военное положение снова предлагается продлить на 90 суток.
Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предыдущих указов действует до 3 февраля, соответственно, продление будет до 4 мая 2026 года.
«Далее утверждение на этой неделе, скорее всего, 14 января, в зале Рады, где нужно 226 или больше голосов», — добавил Железняк.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems