Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал указы об очередном продлении военного положения и мобилизации в Украине.
Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Также Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные в очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации № 14367 и № 14366», — отметил нардеп.
Новые указы народные депутаты поддержали единогласно. Таким образом, военное положение снова предлагается продлить на 90 суток.
Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предыдущих указов действует до 3 февраля, соответственно, продление будет до 4 мая 2026 года.
«Далее утверждение на этой неделе, скорее всего, 14 января, в зале Рады, где нужно 226 или больше голосов», — добавил Железняк.
