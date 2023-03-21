Комитет Рады поддержал кандидатуру Лисового на должность министра образования — Finance.ua

Комитет Рады поддержал кандидатуру Лисового на должность министра образования Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Образовательный комитет парламента сегодня, 21 марта, поддержал кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования и науки. Решение приняли единогласно.

Об этом сообщает глава комитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Telegram.

«Образовательный комитет Верховной Рады только что поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины. Единогласно», — отметила она.

Отметим, Оксен Лисовой занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины с 10 июня 2010 года.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину он воюет добровольцем в составе 95-й бригады ДШВ и продолжает исполнять обязанности директора МАН.

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