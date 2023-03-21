Комитет Рады поддержал кандидатуру Лисового на должность министра образования — Finance.ua
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Комитет Рады поддержал кандидатуру Лисового на должность министра образования

Казна и Политика
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Образовательный комитет парламента сегодня, 21 марта, поддержал кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования и науки. Решение приняли единогласно.
Об этом сообщает глава комитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Telegram.
Комитет Рады поддержал кандидатуру Лисового на должность министра образования
«Образовательный комитет Верховной Рады только что поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины. Единогласно», — отметила она.
Отметим, Оксен Лисовой занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины с 10 июня 2010 года.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину он воюет добровольцем в составе 95-й бригады ДШВ и продолжает исполнять обязанности директора МАН.
По материалам:
РБК-Україна
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