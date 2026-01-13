Комитет Рады назначил министра обороны
Комитет Верховной Рады по обороне поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Все члены оборонного комитета поддержали проект постановления о назначении Федорова министром обороны.
Его кандидатуру внесли буквально около часа назад.
Для того чтобы Федоров стал главой Минобороны, такую инициативу во время голосования должны поддержать не менее 226 нардепов.
Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. Напомним, Михаил Федоров был назначен министром цифровой трансформации Украины в 2019 году.
В начале января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Федорову стать министром обороны вместо Дениса Шмыгаля.
