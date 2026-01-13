Комитет Рады назначил министра обороны Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Комитет Рады назначил министра обороны

Комитет Верховной Рады по обороне поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Все члены оборонного комитета поддержали проект постановления о назначении Федорова министром обороны.

Его кандидатуру внесли буквально около часа назад.

Для того чтобы Федоров стал главой Минобороны, такую ​​инициативу во время голосования должны поддержать не менее 226 нардепов.

Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. Напомним, Михаил Федоров был назначен министром цифровой трансформации Украины в 2019 году.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Федорову стать министром обороны вместо Дениса Шмыгаля.

