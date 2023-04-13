Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях — Finance.ua
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Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях

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Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях
Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях
В некоторых областях Украины недавно сократили действие комендантского часа. Однако на Пасху, которую в этом году отметят 16 апреля, ограничения не будут отменять.
Какая ситуация с комендантским часом в регионах.

Комендантский час на Пасху в Киеве

Во время Пасхальных праздников в Киеве не будут менять время комендантского часа. При этом жителей города призывают предпочесть просмотр богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.
Напомним, в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
Кроме этого, в столице усилят меры безопасности во время празднований Пасхи. Нацполиция привлечет более тысячи полицейских и около 120 представителей Добровольческих формирований территориальных общин. Они вместе с патрульной полицией будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра».
Комендантский час на Пасху в других областях
В Закарпатской области комендантского часа нет.
В Сумах и области власти решили также не отменять комендантский час. Он продлится с 23:00 до 04:00. Данный вопрос был согласован с военными, полицией, церковным руководством, представителями религиозных организаций.
В Хмельницкой области в пасхальную ночь решили сократить комендантский час. Он будет действовать с 00:00 до 3:00. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.
Власти Кропивницкого решили также сократить время комендантского часа — он будет действовать с 24:00 до 04:00. Под эти ограничения также подстроят работу транспорта в городе. Для удобства жителей в Пасхальную ночь до 06:00 утра не будет выключаться уличное освещение.
В Николаевской области с понедельника, 10 апреля, была изменена продолжительность комендантского часа. Также установлен специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения. Он начнется в 00:00 и продлится до 05:00.
Однако в населенных пунктах Очаковской городской территориальной громады комендантский час будет начинаться в 23:00 и будет действовать до 05:00.
В Волынской области власти решили не вводить послаблений по поводу действия комендантского часа во время Пасхальных праздников. Там он длится с 00:00 до 05:00.
При этом после 23 часов церкви будут закрыты, присоединиться к богослужениям можно будет в режиме онлайн. Для всех желающих посетить церковь будет возможность освятить пасхальную корзину с 5:00 утра 16 апреля.
Никаких послаблений не будет по поводу комендантского часа на Пасху и в Ровенской области. После 23:00 в регионе будут закрыты все церкви.
Комендантский час на Пасху в других областях:
  • Донецкая область — с 21:00 до 5:00;
  • Житомирская область — с 00:00 до 5:00;
  • Запорожская область — с 23:00 до 5:00;
  • Ивано-Франковская область — с 00:00 до 5:00;
  • Луганская область — с 21:00 до 5:00;
  • Одесская область — с 00:00 до 5:00;
  • Полтавская область — 00:00 до 4:00;
  • Тернопольская область — с 00:00 до 04:00;
  • Херсонская область — с 20:00 до 6:00
  • Черкасская область — с 00:00 до 4:00;
  • Черновицкая область — с 00:00 до 5:00;
  • Черниговская область — с 00:00 до 4:00.
Напомним, что в прифронтовых и освобожденных от окупантов населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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