Коломойского оставили в СИЗО еще на два месяца — Finance.ua
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Коломойского оставили в СИЗО еще на два месяца

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Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залогf 3,7 млрд грн до 26 января.
Об этом стало известно из трансляции заседания суда 28 ноября.
Во время заседания Коломойский и его защита просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Коломойский заявлял, что болеет панкреатитом и сахарным диабетом и не получает необходимого лечения на постоянной основе.
На поруки Коломойского предлагали взять, в частности, гендиректор медиахолдинга 1+1 Ярослав Пахольчук и ведущий «1+1» Игорь Цыганик, депутат от «Слуги народа» Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.
В то же время сам бизнесмен заявил, что залог вносить не будет.
Адвокат Коломойского Олег Пушкарь сказал, что защита будет подавать апелляцию.
По материалам:
Економічна Правда
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