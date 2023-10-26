Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы — Finance.ua

Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы Вчера 15:17 — Фондовый рынок

Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы

Бенефициарный владелец группы компаний 1+1 media олигарх Игорь Коломойский, находящийся под стражей по делу о завладении средствами ПриватБанка , передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу компании в лице действующего гендиректора Ярослава Пахольчука.

Об этом говорится в заявлении 1+1 media.

Решение о передаче корпоративных прав было принято Коломойским 23 октября. Соответствующее заявление было адресовано трудовому коллективу медиагруппы и Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

«Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО „Телерадиокомпания „Студия 1+1““, который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива», — говорится в официальном заявлении Игоря Коломойского.

В заявлении 1+1 говорится, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов.

«Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским», — добавили в медиагруппе.

Решение о передаче корпоративных прав было принято на 5 лет. 1+1 объясняет его «необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий, являющихся критически важными факторами существования медиакомпании в условиях большой войны». А также тем, что в настоящее время Коломойский не может полноценно осуществлять свои полномочия. Олигарх находится под стражей со 2 сентября.

«На сегодняшний день крайне важно, особенно в условиях турбулентности и полномасштабного вторжения, сохранить формируемый годами рабочий механизм и обеспечить непрерывность работы команды для выполнения задач по информационной обороноспособности страны, которые возложены на нее», — резюмировал Коломойский.

Економічна Правда По материалам:

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