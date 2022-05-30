Коллективные договоры: украинских работодателей будут штрафовать на немаленькие суммы — Finance.ua
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Коллективные договоры: украинских работодателей будут штрафовать на немаленькие суммы

Сегодня 09:44Личные финансы
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Коллективные договоры: украинских работодателей будут штрафовать на немаленькие суммыКоллективные договоры: украинских работодателей будут штрафовать на немаленькие суммы
Для украинцев расширили возможности реализации права на заключение коллективных договоров, которые, в свою очередь, определены международным правом как инструмент защиты работников при выполнении ими рабочих обязанностей.
Соответствующий Закон № 2253-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты прав работников» подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Так, Закон регулирует вопросы заключения коллективного договора, чтобы гарантировать людям соблюдение их требований в процессе работы — достойных условий труда, честного начисления зарплаты, обеспечения уважения и равенства.
Напомним, что коллективные соглашения предусматривают договор между работодателем и профсоюзными организациями или представителями сотрудников. В документе четко определяются обязанности всех сторон, что дозволяет работникам отстаивать свои трудовые права.

Основные пункты Закона

  • коллективные договоры могут заключаться физическим лицом, использующим наемный труд (ранее такая возможность существовала только у юридических лиц);
  • на работодателя возлагается обязанность ознакомлять работников с текстом соглашения, уведомлять о внесении изменений в документ. Виновные в непредоставлении работнику информации о деталях коллективного договора или новых поправках караются штрафом и несут дисциплинарную ответственность;
  • дискриминация по каким-либо признакам не допускается.
Как отметил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра, в объявлениях о приеме на работу запрещается выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности и т.п., которые не связаны с характером работы или условиями ее выполнения.
«За несоблюдение нормы на рекламодателя налагается штраф», — заметил он.
Отдельно в документе уточняются, что работодатель должен не позднее чем за 3 месяца до возможных увольнений провести консультации по этому вопросу с представителями профсоюзных организаций.

Оснований для увольнения стало больше

В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. В дополнение к этому вводится специальная процедура увольнения таких работников.
Также там указано еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.
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По материалам: Сьогодні
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