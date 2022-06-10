Количество заявок на визы в ЕС сократилось на 83% — Finance.ua

Количество заявок на визы в ЕС сократилось на 83%

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Количество заявок на визы в ЕС сократилось на 83%

Путешественников оттолкнули постоянно менявшиеся правила из-за пандемии.

Количество заявлений на получение шенгенской визы, поданных по всему миру, сократилось на 83% по сравнению с периодом до пандемии, свидетельствуют результаты исследования сайта Schengenvisainfo.com.

Количество заявлений на получение шенгенской визы, поданных в посольства, консульства и визовые центры государств-членов Шенгенского соглашения по всему миру гражданами третьих стран, сократилось на 83% по сравнению с 2019-м — годом до начала пандемии.

Интересно, что разница в количестве заявок между 2020 и 2021 годами составляет всего 0,05% или на 1739 заявок меньше.

По словам основателя SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрами, причина спада заявлений в том, что даже в 2021 году большинство стран Шенгенского соглашения отказалось открыть границы для большинства граждан третьих стран.

Фото: Как изменялось число заявок на шенгенские визы, Schengenvisainfo.com

«Даже в странах, вновь открывших границы в 2021 году, еженедельно вносилось так много изменений в правила, кто может въезжать, а кто нет. Это отпугивало путешественников. Особенно туристов. Они отказывались от планирования поездки в ЕС и, следовательно, от подачи заявки на шенгенскую визу», — утверждает Байрами.

Он отмечает, что большинство государств Шенгенской зоны и ЕС открыли их только для путешественников из ограниченного числа стран, входящих в список эпидемиологически безопасных третьих стран ЕС.

Также в 2020 году 395 266 человек получили отказ в визах. А вот количество многоразовых виз (MEV), позволяющих их владельцу въезжать в Шенгенскую зону более одного раза в течение срока действия, указанного в визовой наклейке, увеличилось с 61,6% до 71,7%.

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