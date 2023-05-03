Количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшается из-за изменений в законодательстве — нардеп — Finance.ua
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Количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшается из-за изменений в законодательстве — нардеп

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По словам народного депутата, есть несколько причин, которые влияют на это. Среди них: ограничение размеров и сроков пособия по безработице, привлечение безработных к общественно полезным работам, воинский учет.
Об этом в своем Телеграм написала председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Отмечается, что с 1 января 2023 года установлено, что на время военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на 1 января календарного года (то есть 6700 грн) и выплачивается только в течение 90 дней.
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Нардеп добавляет, что безработных могут привлекать к общественно полезным работам типа разрекламированной правительством «Армии восстановления».
«Не стоит забывать и о воинском учете (именно поэтому 72% зарегистрированных безработных — женщины)», — отметила Южанина.
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По материалам:
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