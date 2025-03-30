Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33% — Finance.ua
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Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33%

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Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33%
Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33%
В 2024 году злоумышленники взломали более 3,2 млрд учетных данных, что на 33% больше, чем годом ранее. Кроме того, в этом году уже было похищено более 200 млн учетных данных.
Об этом говорится в новом исследовании Flashpoint Global Threat Intelligence Report на основе более 3,6 петабайта данных.
75% похищенных учетных данных или 2,1 млрд были получены с помощью вредоносных программ, похищающих информацию, или «инфоворов», которые уже заразили более 23 млн устройств по всему миру.
Самым распространенным является Redline, который в 2024 году заразил 9,9 млн компьютеров.
Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33%
В прошлом году выросло на 12% количество уязвимостей. Flashpoint насчитал 37 302 уязвимости, и более 39% из них имели общедоступный код для эксплойтов.
Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33%
Атаки программ-вымогателей выросли на 10%, утечки данных — на 6% во всех секторах. Кроме того, пять наиболее активных групп злоумышленников с вымогательством как услугой (RaaS) — Lockbit, Ransomhub, Akira, Play и Qilin — ответственны за более 47% зарегистрированных атак в 2024 году.
Количество взломанных учетных данных в прошлом году возросло на 33%
Ключевой вывод отчета: рост активности злоумышленников. В 2024 году было зафиксировано 6670 публичных нарушений данных, что привело к утечке более 16,8 млрд записей, подвергая риску организации, клиентов и пользователей, а также финансирует киберпреступные организации во всем мире.
По материалам:
dev.ua
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