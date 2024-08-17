Количество украинцев с временной защитой в ЕС: страны-лидеры по количеству беженцев — Finance.ua

Количество украинцев с временной защитой в ЕС: страны-лидеры по количеству беженцев
По состоянию на 30 июня 2024 года около 4,3 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского Союза. Больше всего из них находится в Германии — 1 347 525 человек.
Такие данные обнародовал Евростат.
Страны-лидеры по количеству украинских беженцев:
- в Германии статус временной защиты имели 1 347 525 украинцев (31,2% от общего количества в ЕС);
- в Польше — 965 775 человек (22,4%);
- в Чехии — 360 775 (8,4%).
В то же время, в материале приведена сравнительная статистика роста количества украинцев с временной защитой.
Абсолютное увеличение количества украинцев с таким правом в июне по сравнению с маем этого года зафиксировали в:
- Германии (+15 010; +1,1%);
- Польши (+12 520; +1,3%);
- Чехии (+4370; +1,2%).
В то же время эта статистика уменьшилась в двух европейских странах: Эстонии (-1245; -3,7%) и Франции (-80; -0,1%).
«По сравнению с населением каждой страны ЕС, самый высокий коэффициент бенефициаров временной защиты на тысячу человек в конце июня 2024 года наблюдался в Чехии (33,1), Литве (27,2) и Польше (26,4), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек», — рассказывают в Евростате.
В то же время статистика свидетельствует, что к концу июня украинцы составляли более 98% людей, получивших право временной защиты в ЕС. Из них женщин было 45,6%, детей — 32,4%, а мужчин — 22,0%.
Справка Finance.ua:
- украинские беженцы давно перестали быть «обузой» для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие;
- из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать в Германии;
- Западная часть ФРГ оказалась самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, одновременно являющихся федеральными землями, наибольшая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.
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