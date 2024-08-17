Количество украинцев с временной защитой в ЕС: страны-лидеры по количеству беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество украинцев с временной защитой в ЕС: страны-лидеры по количеству беженцев

Мир
88
Количество украинцев с временной защитой в ЕС: страны-лидеры по количеству беженцев
Количество украинцев с временной защитой в ЕС: страны-лидеры по количеству беженцев
По состоянию на 30 июня 2024 года около 4,3 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского Союза. Больше всего из них находится в Германии — 1 347 525 человек.
Такие данные обнародовал Евростат.

Страны-лидеры по количеству украинских беженцев:

  • в Германии статус временной защиты имели 1 347 525 украинцев (31,2% от общего количества в ЕС);
  • в Польше — 965 775 человек (22,4%);
  • в Чехии — 360 775 (8,4%).
В то же время, в материале приведена сравнительная статистика роста количества украинцев с временной защитой.
Абсолютное увеличение количества украинцев с таким правом в июне по сравнению с маем этого года зафиксировали в:
  • Германии (+15 010; +1,1%);
  • Польши (+12 520; +1,3%);
  • Чехии (+4370; +1,2%).
В то же время эта статистика уменьшилась в двух европейских странах: Эстонии (-1245; -3,7%) и Франции (-80; -0,1%).
«По сравнению с населением каждой страны ЕС, самый высокий коэффициент бенефициаров временной защиты на тысячу человек в конце июня 2024 года наблюдался в Чехии (33,1), Литве (27,2) и Польше (26,4), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек», — рассказывают в Евростате.
В то же время статистика свидетельствует, что к концу июня украинцы составляли более 98% людей, получивших право временной защиты в ЕС. Из них женщин было 45,6%, детей — 32,4%, а мужчин — 22,0%.

Справка Finance.ua:

  • украинские беженцы давно перестали быть «обузой» для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие;
  • из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать в Германии;
  • Западная часть ФРГ оказалась самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, одновременно являющихся федеральными землями, наибольшая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.