Количество угонов авто в Украине сократилось в 3 раза — Finance.ua

Количество угонов авто в Украине сократилось в 3 раза Сегодня 19:33 — Личные финансы

Количество угонов авто в Украине сократилось в 3 раза

В 2023 году автоугонов в стране значительно уменьшилось. Так, за первые 5 месяцев текущего года зарегистрировано 718 производств по ст. 289 УКУ — незаконное завладение транспортным средством.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ГПУ.

Для сравнения, это в 3,2 раза меньше показателей прошлого года, когда за соответствующий период было зафиксировано 2344 дела об угоне авто. Почти вдвое автоугонов стало меньше и по сравнению с условно мирным 2021 годом — тогда было открыто 1264 дела.

В этом году подозрения угонщики получают более чем по каждому второму делу — в 57% открытых производств. После спада в 2022 году, когда подозрения были вручены только по 16% дел, ситуация в этом году вернулась к показателям 2021 года. Тогда доля производств, по которым было вручено подозрение, составляла 66%.

За 5 месяцев 2023 года в суд поступило 40% дел: 286 дел из 718. Можно сказать, что, после спада на первом году полномасштабного вторжения, когда в суд попало всего 9% от общего количества производств, ситуация вернулась в привычное положение. Для сравнения, в 2021 году на судебное разбирательство было вынесено 38% от общего количества дел о угоне авто.

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