Количество судозаходов в украинские порты в рамках «зерновой сделки» продолжает сокращаться из-за препятствования россии — Finance.ua

Количество судозаходов в украинские порты в рамках «зерновой сделки» продолжает сокращаться из-за препятствования россии Сегодня 12:31 — Казна и Политика

Количество судозаходов в украинские порты в рамках «зерновой сделки» продолжает сокращаться из-за препятствий со стороны россии.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в феврале на вход в порты Большой Одессы под загрузку украинской агропродукцией Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле было проинспектировано только 71 судно, что на 17 судов меньше, чем в январе.

«Такая негативная динамика — следствие системной деструктивной политики россии, которая направлена на торможение инспекции судов в территориальных водах Турции. В частности, все стороны СКЦ, в том числе рф, согласовывают проведение от 9 до 12 инспекций за сутки. Однако российские инспекторы без объяснения причин выполняют не более 6. После этого российские инспекторы прекращают работы, делая невозможными работу инспекторов Турции ООН и Украины, кроме того, стала системной остановка инспектирования после 15:30, хотя официальный рабочий день инспекторов продолжается в течение светового дня. Также российская сторона, вопреки процедурам СКЦ, требует проверки судовых документов, не имеющих никакого отношения к предмету самой проверки», — говорится в сообщении.

Таким образом, согласно сообщению, рф затягивает продолжительность инспекции судна.

«Поэтому в феврале проведено только 149 инспекций (в январе — 173) при запланированных 296. Тенденция сохраняется и в марте, когда идут переговоры по пролонгации действия „Зерновой инициативы“. Кроме этого, результатом таких действий является стабильная очередь судов (от 120 до 140) судов), а украинские порты сталкиваются с проблемой дефицита нового флота под загрузку. Сегодня 86 судов, следующих под загрузку, ожидают инспекцию в территориальных водах Турции», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы 814 судов экспортировали 24,4 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

«В связи с дефицитом нового флота и очередью в территориальных водах Турции экспорт агропродукции по „зерновому коридору“ не превышает 3,4 миллиона тонн в месяц, это при возможности давать миру 6 миллионов тонн продукции украинских аграриев», — отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 13 марта представитель Министерства иностранных дел рф Сергей Вершинин заявил, что россия готова продлить «зерновую сделку», но только на 60 дней.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что это противоречит условиям соглашения.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.