Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос — Finance.ua

Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос Сегодня 07:03

Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос

Число SIM-карт в сетях украинских мобильных операторов сократилось на 1,5 млн.

Об этом свидетельствуют данные из отчета НКЭК за 2024 год.

Если в 2023 году в Украине активными были 50,3 млн SIM-карт, то по итогам 2024 — 48,8 млн. Это меньше показателя 2022 года, когда началось широкомасштабное вторжение рф — 49,3 млн.

Между тем, среднемесячный доход мобильных операторов с каждой SIM-карты растет. В 2024 году он составлял 117,1 грн (против 102,1 грн — в 2023). Годовой рост — 14,7%.

С 30,6 млн SIM-карт было осуществлено пользование услугой 4G (LTE).

А количество M2M SIM-карт заметно возросло — с 3,66 млн в 2024 году до 3,92 млн в 2024 году. M2M-симкарты применяются для организации связи с различными устройствами — сигнализациями, автомобилями и т. д.

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