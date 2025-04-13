Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос

19
Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос
Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос
Число SIM-карт в сетях украинских мобильных операторов сократилось на 1,5 млн.
Об этом свидетельствуют данные из отчета НКЭК за 2024 год.
Если в 2023 году в Украине активными были 50,3 млн SIM-карт, то по итогам 2024 — 48,8 млн. Это меньше показателя 2022 года, когда началось широкомасштабное вторжение рф — 49,3 млн.
Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос
Между тем, среднемесячный доход мобильных операторов с каждой SIM-карты растет. В 2024 году он составлял 117,1 грн (против 102,1 грн — в 2023). Годовой рост — 14,7%.
Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос
С 30,6 млн SIM-карт было осуществлено пользование услугой 4G (LTE).
Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос
А количество M2M SIM-карт заметно возросло — с 3,66 млн в 2024 году до 3,92 млн в 2024 году. M2M-симкарты применяются для организации связи с различными устройствами — сигнализациями, автомобилями и т. д.
Количество SIM-карт в Украине уменьшилось, но доход операторов вырос
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems