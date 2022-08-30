Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн — Finance.ua

Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн Сегодня 04:55 — Финтех и Карты

Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн

Использование криптовалют с каждым днем растет. Аналитическая компания Triple A провела исследование, в ходе которого выяснила, что количество владельцев цифровых активов составило 320 миллионов.

В Индии криптовалютами пользуются 27 млн человек (2%), а в Пакистане — 26 млн (11,5%).

Украина вошла в топ-15 стран по количеству пользователей криптовалют, разместившись на 12 месте — 6,5 млн (15,72%).

Также в отчете сообщается, что объем международных платежей в криптовалютах составил $295 млрд в 2021 году. Ожидается, что к 2025 году показатель увеличится до $428 млрд. При этом 15,8% платежных сервисов уже используют цифровые активы.

cryptomisto По материалам:

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