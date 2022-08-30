Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн

Финтех и Карты
10
Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн
Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн
Использование криптовалют с каждым днем растет. Аналитическая компания Triple A провела исследование, в ходе которого выяснила, что количество владельцев цифровых активов составило 320 миллионов.
Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн
В Индии криптовалютами пользуются 27 млн человек (2%), а в Пакистане — 26 млн (11,5%).
Украина вошла в топ-15 стран по количеству пользователей криптовалют, разместившись на 12 месте — 6,5 млн (15,72%).
Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн
Также в отчете сообщается, что объем международных платежей в криптовалютах составил $295 млрд в 2021 году. Ожидается, что к 2025 году показатель увеличится до $428 млрд. При этом 15,8% платежных сервисов уже используют цифровые активы.
По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.