Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн — Finance.ua

Количество пользователей криптовалют во всем мире достигло 320 млн
Использование криптовалют с каждым днем растет. Аналитическая компания Triple A провела исследование, в ходе которого выяснила, что количество владельцев цифровых активов составило 320 миллионов.
В Индии криптовалютами пользуются 27 млн человек (2%), а в Пакистане — 26 млн (11,5%).
Украина вошла в топ-15 стран по количеству пользователей криптовалют, разместившись на 12 месте — 6,5 млн (15,72%).
Также в отчете сообщается, что объем международных платежей в криптовалютах составил $295 млрд в 2021 году. Ожидается, что к 2025 году показатель увеличится до $428 млрд. При этом 15,8% платежных сервисов уже используют цифровые активы.
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