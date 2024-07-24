Количество отказов в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа уменьшилось — Finance.ua

Количество отказов в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа уменьшилось Сегодня 19:38 — Казна и Политика

На данный момент количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа при пересечении границы значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, когда начали действовать дополнительные условия для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга

«Те категории мужчин, которые и до этого имели право на пересечение границы, — кто-то приехал на границу, просто забыв свой военно-учетный документ, у кого-то действительно его не было. Но в последующие дни количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось и в последние дни держится на уровне 20−30 человек», — сообщил он.

По словам Демченко, в целом, с 17 июля и по сегодняшний день количество отказов на государственной границе было на уровне 1300 человек, 317 из которых — именно из-за отсутствия военно-учетного документа.

Укрінформ По материалам:

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