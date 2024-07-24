Количество отказов в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа уменьшилось — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество отказов в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа уменьшилось

Казна и Политика
12
На данный момент количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа при пересечении границы значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, когда начали действовать дополнительные условия для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Как передает Укринформ, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.
«Те категории мужчин, которые и до этого имели право на пересечение границы, — кто-то приехал на границу, просто забыв свой военно-учетный документ, у кого-то действительно его не было. Но в последующие дни количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось и в последние дни держится на уровне 20−30 человек», — сообщил он.
По словам Демченко, в целом, с 17 июля и по сегодняшний день количество отказов на государственной границе было на уровне 1300 человек, 317 из которых — именно из-за отсутствия военно-учетного документа.

Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества?

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.